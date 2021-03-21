Депутат Сейма Польши поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Сейма Республики Польша Томаш Ленц поздравил казахстанцев с праздником Наурыз. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые граждане Казахстана, от имени Сейма Польши и от себя лично хочу выразить свои наилучшие пожелания в праздник Наурыз!

Празднование Наурыз символизирует возрождение природы и начало нового цикла. Праздник является символом добра, любви, счастья и большой дружбы, так как он имеет светский характер и отмечается представителями многих национальностей и различных вероисповеданий.

В ходе празднования все прощают друг друга, взаимно желают благополучия, изобилия всех благ. Это также время для того, чтобы собраться вместе и задуматься над событиями прошедшего года, чтобы с новым оптимизмом подготовиться к приходу весны.

Праздник Наурыз олицетворяет одну из главных ценностей Казахстана – единство народа, согласие между различными этносами, населяющими страну. Этот праздник служит укреплению мира и согласия в казахстанском обществе, что чему способствуют взаимное уважение на межнациональном уровне и лояльность граждан между собой.

Выражая свои поздравления, хочу подчеркнуть, что Казахстан в преддверии 30-летия Независимости приветствует весну как стабильное государство, несмотря на сложные условия, вызванные пандемией.

Мы уверены, что, несмотря на негативные экономические последствия пандемии, ааша страна останется экономическим лидером региона. Примите мои искренние пожелания дальнейшего развития, выдающихся достижений и динамичной деятельности в будущем. Да здравствует свободный Казахстан! Да здравствует крепкая польско-казахстанская дружба!»- говорится в поздравлении.







