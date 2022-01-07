Депутат Сената призвал народ Казахстана к единству и сплоченности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Нурлан Бекенов призвал народ Казахстана к единству и сплоченности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поддерживаю решения, принятые Президентом Казахстана Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым. Ведь их главная цель – сохранить спокойствие Казахстана. Мы, депутаты Сената, осуждаем хулиганские действия. Призываем весь народ к сплоченности, единству!», - сказал Нурлан Бекенов.

Ранее сообщалось, что в соответствии с поручениями Главы государства Касым-Жомарта Токаева, данных 5 января текущего года на совещании по социально-экономической ситуации в стране, Правительство приняло ряд срочных решений.

В том числе было принято решение об установлении предельных цен на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана.