Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экология

Депутат Сената подключится к решению проблемы с очистными сооружениями в Жамбылской области

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
25 Марта 2022, 13:38
Депутат Сената подключится к решению проблемы с очистными сооружениями в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Депутат Сената Парламента РК Абдалы Нуралиев с рабочим визитом посетил регион, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Первым пунктом в программе выезда депутата являлось обсуждение с сельчанами актуальной проблемы канализационно-очистных сооружений города Тараз, возле села Костобе. По проекту фильтр рассчитан на нагрузку в 43 тыс. кубических метров в сутки. А фактически сейчас здесь обрабатывается до 70 тыс. кубометров, что в 1,5 раза превышает проектную ёмкость. Проблема ещё и в том, что неприятный запах от очистных сооружений доносится и до близлежащих сёл, а вода после фильтрации может попасть и в подземные воды.

photo

В ходе рассмотрения и анализа ситуации выяснилось, что работой по рассмотрению и согласованию проекта комплексной биологической очистки сточных вод системы канализации занимается управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области. Однако вопрос финансирования строительства очистных сооружений в настоящий момент всё ещё остается открытым. По итогам встречи депутат заверил, что будет поднимать эту проблему перед уполномоченными органами на республиканском уровне, чтобы добиться её решения.

photo

С жителями села Ашыбулак, Абдалы Нуралиев обсудил инициативы Главы государства, озвученные им в Послании народу Казахстана, и рассказал землякам о проводимой работе в стенах Сената.

Также сенатор осмотрел магистральную газовую сеть, которая обеспечивает газом 13 населенных пунктов региона. В 2020 году за счёт средств республиканского бюджета в рамках «Дорожной карты занятости» были построены газопроводы на сумму более 700 млн тенге.

photo

photo

photo

photo


Жамбылская область   ЖКХ   Экология   Сенат  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане