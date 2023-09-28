Депутат Сената Дархан Кыдырали принес присягу

На пленарном заседании Сената депутат Дархан Кыдырали принес присягу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

-Клянусь верно служить народу Казахстана, укреплять целостность и независимость Республики Казахстан, строго подчиняться ее Конституции и законам, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности депутата, - сказал Дархан Кыдырали.

Депутаты также на пленарном заседании избрали его в состав комитета по международным отношениям обороне и безопасности палаты.

Ранее сообщалось, что Указом Главы государства Кыдырали Дархан Куандыкулы назначен депутатом Сената Парламента Республики Казахстан. Кыдырали Дархан Куандыкулы, 16.04.1974, родился в Южно-Казахстанской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: КазНУ (1991-1992); Университет Мармара (1996); Докуз Эйлюль университет (1997); Эгейский университет (1998); Стамбульский университет (2001); Повышение квалификации: Каирский университет в Египте (2006), Международный лингвистический институт, Вашингтон (2013) Профессор Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, Стамбульского университета, университета им. Мимар Синана Турции.

Трудовой стаж: Международный Казахско-Турецкий университет им. К.А. Ясауи: старший научный сотрудник, ученый секретарь, заведующий кафедрой, руководитель аппарата, ведущий научный сотрудник (2001-2005); ведущий научный сотрудник Института тюркологии и научно-исследовательского центра «Бауыржантану» (2003-2005); Доцент, старший научный сотрудник Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева (2005-2006); Заместитель главного редактора альманаха «Туған тіл» (2005-2006); заместитель директора Президентского центра культуры Республики Казахстан (2006-2007); ведущий духовно-познавательной программы «Күмбез» телеканала «Қазақстан» (2006-2007); советник министра Министерства образования и науки Республики Казахстан (2007-2008).

Эксперт Администрации Президента Республики Казахстан, исполнение обязанностей в качестве заведующего сектором (2008-2009); заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан (2009-2012); заместитель Генерального секретаря Тюркского совета (2012-2014).

Президент Международной организации Тюркская академия (2014, переизбран с 09.2018); Председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» (07.2016, 05.2021)

Прочие должности: Заместитель Председателя Республиканского общественного совета Miras при партии Nur Otan; Член комиссии по присуждению Государственной премии Республики Казахстан; Член правления Союза писателей Казахстана; Член Совет директоров Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева; Член Общественного совета Агентства по противодействию коррупции; Председатель Общественного совета Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (с 09.2021); Член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан (с 14.06.2022).

В сентябре 2022 года был назначен министром информации и общественного развития Республики Казахстан. 1 сентября 2023 года был освобожден от должности министра информации и общественного развития РК.

26 сентября 2023 года Указом Президента РК назначен депутатом Сената Парламента РК.



