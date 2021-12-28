Депутат раскритиковал предложение об увеличении страниц в паспорте РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Максат Раманкулов раскритиковал предложение об увеличении страниц в паспортах граждан Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Есть основополагающие документы: Конституция, конституционные законы, паспорт гражданина Республики Казахстан. Я считаю, что это основной документ, который устанавливает личность. Вот вы предлагаете увеличить до 48 страниц. Да мы понимаем, что это удобно для отметок, для людей, которые пересекают границу много раз, но насколько это обосновано? Но все-таки может быть есть необходимость сохранить в прежнем виде – 36 страниц? Потому что сроки быстро подходят. От того, что вы 12 страниц добавили, он в любом случае через месяц придет и будет менять, если он часто ездит. Мы этим самым проблему не решаем, плюс из-за этого еще будет страдать бюджет. Я считаю, что все-таки 36 страниц нужно сохранить. Чем это вызвано и какая есть международная практика в этом направлении?» - обратился к представителю МВД депутат Максат Раманкулов.

Вопрос депутата прокомментировал заместитель министра внутренних дел РК Мурат Баймукашев.

«Как и ваша позиция, мы тоже эту позицию до конца держим. Но к нам от граждан поступает очень много обращений, которые часто выезжают за рубеж, приходится менять паспорта. Это одно из предложений для того, чтобы удовлетворить эти запросы. После того, как законопроект пройдет обсуждение, он пойдет на заключение в Правительство. Конечно, Правительство в целом будет смотреть, насколько это объективно, в том числе с учетом предполагаемых затрат на увеличение страниц», - пояснил заместитель главы ведомства.

По словам депутата, таких обращений много, можно сделать 70 или 100 страниц, но это не решает проблему.

По словам члена комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Ерлана Смайлова, данная норма предполагает альтернативу.

«Те, кому в принципе паспорт не нужен для активных перемещений, оставляют 36 страниц, а 48 страниц - по обращению граждан. Есть активные граждане в деловом плане, они часто выезжают. Мы поэтому посмотрели и пошли навстречу по пожеланию этой категории. 12 страниц - это, наверное, еще 20-30 поездок как минимум. На 20-30 поездок человеку паспорт менять не надо. Это для удобства граждан. Здесь мы не трогаем концептуальные основы – Конституцию, паспорт, гражданство. Просто физически увеличиваем количество страниц, чтобы людям было удобно. В части бюджета мы видим, раз это люди, которые более активно передвигаются, там просто предусматриваем увеличение стоимости паспорта. Его стоимость будет чуть выше 36-страничного паспорта», - сказал Е. Смайлов.

Однако депутат Максат Раманкулов отметил, что это паспорт, об этом не нужно забывать. «Это основной документ. Хотелось бы, чтобы он был единый», - добавил он.

Ранее депутат Мажилиса, член комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Ерлан Смайлов сообщил о том, что в Казахстане предлагается увеличить количество страниц в паспортах.