Депутат просит разобраться с сильно возросшими суммами в квитанциях по оплате комуслуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Артур Платонов предлагает создать общественные Советы при коммунальных предприятиях, для постоянного контроля расходов и тарифообразования потребителями услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года поступает большое количество жалоб граждан на сильно возросшие суммы в квитанциях по оплате коммунальных услуг. Особенно рост в графе за отопление. Сейчас, когда ситуация в мире, по прогнозам международным экспертов, лишь ухудшается, ожидают еще одну весеннюю волну пандемии, положение усугубляется растянувшимся финансовыми кризисом, падением производства и безработицей даже в промышленно развитых государствах. Все эти мировые процессы негативно сказываются и на нашей стране», - отметил Артур Платонов, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

По его словам, «вынужденное введение карантинных мер, экономические сложности, оставили тысячи наших граждан без постоянного заработка. На фоне очередного скачка цен на мясо и другие социально значимые продовольственные товары, увеличение счетов за коммуналку, еще отрицательнее отразится на материальном состоянии казахстанцев».

«На вопросы, населения, ни чиновники, ни представители поставщиков услуг, не дают людям детального ответа, подкрепленного цифрами и расчетами, о причинах роста платежей. Заявляют лишь о том, что из-за холодов у них растет потребление ресурсов. Не предоставили потребителям и четкого алгоритма произведения расчетов реальной стоимости услуг. При этом, в одних квитанциях рост на 20-30%, в других - годовое увеличение оплаты за тепло почти 100%. Но гражданам заявляют, что повышения тарифов не было, фактически предлагая не верить собственным глазам», - подчеркнул Артур Платонов.

В связи с этим депутат попросил, учитывая главную задачу государственной политики – рост благосостояния казахстанцев, а не их расходов, ответить на следующие вопросы:

- Производилось ли повышение тарифов с 1 января, в каких регионах, на что, и на сколько?

- Контролиурют ли соответствие роста платежей в квитанциях, и понесенных поставщиками затрат, а также - качество оказываемых услуг?

- Каким образом производится мониторинг тарифов на коммунальные услуги?

- Каким категориям граждан предусмотрены компенсации в случае роста тарифов на коммунальные услуги?

- И, наконец, какие меры принимаются по сдерживанию роста тарифов?

«Необходимо усиление работы Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики. Также считаю целесообразным образование общественных Советов при коммунальных предприятиях, для постоянного контроля расходов и тарифообразования потребителями услуг», - заключил мажилисмен.



