Депутат призвал облегчить процесс предоставления населению земельного участка в 10 соток

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На пленарном заседании Мажилиса депутат Уласбек Садибеков поднял вопрос предоставления населению земельных участков в 10 соток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня на заседании Мажилиса я озвучил депутатский запрос касательно предоставления гражданам земельного участка в 10 соток. В Туркестанской области количество граждан, стоящих в очереди на получение 10 соток земли, достигло 408 тысяч. Есть граждане, которые годами не могут получить земельный участок. Если говорить о том, что большая часть населения находится в южном регионе, Туркестанской области, то вопрос предоставления земли под строительство жилья здесь очень актуален. В Земельном кодексе прописано, что для предоставления гражданам земельного участка площадью в 10 соток под строительство жилья сначала надо провести там инфраструктуру. А в некоторых районах на участках, выданных еще в 2012-2013 годах, до сих пор не протянута соответствующая инфраструктура», - сказал Уласбек Садибеков в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте.

По словам народного избранника, если вопрос о предоставлении земельного участка не будет решаться сегодня, то очередь будет только расти.

«Наше предложение – необходимо внести облегчения в вопросе предоставление земельного участка и внести изменения в Земельный кодекс. Если гражданам предоставят землю, то они сами построят себе жилье. Это вопрос, который волнует на сегодня многих граждан», - подчеркнул депутат.