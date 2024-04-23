Депутат предложила разработать новые меры поддержки для пострадавших от паводков

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева заявила, что за время паводков мажилисмены посетили регионы и поговорили с пострадавшими. Теперь депутаты просят Правительство обратить внимание на ряд вопросов, касательно возмещения ущерба, передает корреспондент агентства Kazinform.

Екатерина Смышляева предлагает использовать механизм по субсидированию 50% арендной платы на семьи, пострадавшие от паводков. Дело в том, что восстановление аварийных домов и строительство новых займут время, в течение которого людям придется арендовать жилье.

— Также необоходима санитарная обработка жилых помещений и дворов после ухода воды. Ресурсов санитарных служб недостаточно, средств в бюджетах не предусмотрено. По действующим правилам, обработку проводит собственник за свой счет. Однако процедура это дорогая и требует профессионального подхода. Предлагаем предусмотреть необходимые средства на проведение санитарной обработки в бюджете и сделать это силами специализированных организаций, — заявила депутат на заседании Мажилиса.

Также она обратила внимание на проблему оформления имущества. Депутат предлагает оказывать бесплатную юридическую помощь лицам, пострадавшим от ЧС, а также рассмотреть возможность снижения финансовой нагрузки на пострадавших по регистрационным сборам и пошлинам.

К тому же, во время паводков пострадало общедомовое имущество многоквартирных домов. Заявления на возмещение не принимается от отдельных собственников. Однако большая часть таких домов малоквартирные и не имеют органа управления. Поэтому нужно решить такие вопросы по инициативе жилищных инспекции.

В сложной ситуации оказались семьи, которые на момент затопления арендовали жилье. Они потеряли все нажитое, однако для них остается непонятен алгоритм возмещения. При этом рынок арендного жилья по-прежнему остается серым, и большая часть арендаторов не имеет на руках договоров аренды, доказать это можно только со слов свидетелей. Поэтому депутат предлагает рассмотреть возможность оказать поддержку данным гражданам.