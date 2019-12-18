Депутат предложил присвоить республиканский статус городу Семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев предложил присвоить Семею статус города республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В прошлом году Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим Указом дал Шымкенту статус города республиканского значения и перенес областной центр в Туркестан, что дало развитие всему региону», - сказал Азат Перуашев на пленарном заседании Мажилиса.

Он подчеркнул, что в соответствии с законом об административно-территориальном устройстве Казахстана статус города республиканского значения дается городам, чье население превышает один миллион человек, либо город носит особое государственное значение.

«По нашему мнению, Семей относится к городам особого значения. Поэтому предлагаем внести предложение на имя Главы государства о присвоении особого статуса Семею», - заявил мажилисмен.

При этом депутат уточнил причины такого предложения - по его словам, Семей является не только одним из исторически культурных городов нашего народа, но и граничит с сразу с двумя крупными странами-соседями - с Россией и с Китаем. Мажилисмен считает, что это позволит Семею стать центром притяжения торговли и новой точкой роста для экономики всей страны.