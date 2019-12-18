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Депутат предложил присвоить республиканский статус городу Семей

18 Декабря 2019 15:30
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Депутат предложил присвоить республиканский статус городу Семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев предложил присвоить Семею статус города республиканского значения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В прошлом году Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев своим Указом дал Шымкенту статус города республиканского значения и перенес областной центр в Туркестан, что дало развитие всему региону», - сказал Азат Перуашев на пленарном заседании Мажилиса.

Он подчеркнул, что в соответствии с законом об административно-территориальном устройстве Казахстана статус города республиканского значения дается городам, чье население превышает один миллион человек, либо город носит особое государственное значение.

«По нашему мнению, Семей относится к городам особого значения. Поэтому предлагаем внести предложение на имя Главы государства о присвоении особого статуса Семею», - заявил мажилисмен.

При этом депутат уточнил причины такого предложения - по его словам, Семей является не только одним из исторически культурных городов нашего народа, но и граничит с сразу с двумя крупными странами-соседями - с Россией и с Китаем. Мажилисмен считает, что это позволит Семею стать центром притяжения торговли и новой точкой роста для экономики всей страны.
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Ключевые слова: Мажилис, Общество,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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