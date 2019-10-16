Депутат предлагает освободить МСБ от использования контрольно-кассового аппарата до 2023 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Дания Еспаева предложила освободить малый и средний бизнес от обязательств по использованию контрольно-кассовых машин до 2023 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с ранее принятыми поправками в законодательные акты с 1 января 2020 года предусмотрен переход на обязательное применение онлайн контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных (ККМ) индивидуальными предпринимателями. Между тем, по имеющимся сведениям, технологические решения функционального объединения ККМ с используемыми в бизнесе POS-терминалами ещё только прорабатываются. Кроме того, расчёты отраслевых ассоциаций показывают значительное увеличение неэффективной административной нагрузки на малый бизнес от планируемых изменений», - сказала Дания Еспаева в своем депутатском запросе на имя первого заместителя Премьер-Министра РК Алихмана Смаилова.

По его словам, помимо стоимости самого оборудования, затраты на ведение учета с применением ККМ, комиссии банков за оплату всех отчислений, а также комиссии POS-терминалов и их обслуживание, составят до 30 % прежней прибыли малого бизнеса. Причём, отмечает депутат, эти затраты пойдут не в доход бюджета, а частным компаниям, банкам и провайдеру в лице Казахтелекома.

«Получается удивительный парадокс: государство направляет миллиардные средства на поддержку малообеспеченных, и в то же время, с введением дополнительной нагрузки «выталкивает» в число этих малообеспеченных даже тех, кто занимается собственным делом. В этой связи 15 мая т.г фракция «Акжол» направила депутатский запрос министерству финансов о сохранении патентов для индивидуальных предпринимателей, работающих в специальном налоговом режиме (СНР) и отказе от обязательного внедрения контрольно-кассовых аппаратов в малом бизнесе. 13 июня т.г. был получен отрицательный ответ на эти предложения депутатов. Основной причиной такого решения приводилось недопущение сокрытия реальных доходов в этом сегменте предпринимательства», - констатировала Дания Еспаева .

Она напомнила, что в своём первом Послании народу Президент Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству разработать законодательную основу освобождения компаний микро- и малого бизнеса от уплаты налога на доход сроком на три года.

«Совершенно очевидно, что в этой связи принуждение индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим, в обязательном порядке использовать контрольно-кассовые машины становится нецелесообразным, по крайней мере, до 2023 года. Между тем, в партию «Акжол» поступает множество обращений от представителей малого бизнеса о продолжающихся требованиях налоговиков приобретать контрольно-кассовые машины, причём у конкретных поставщиков, что само по себе уже вызывает вопросы. Эта мера сегодня выглядит тем более абсурдной, учитывая поручения Президента Токаева об освобождении малого и микро-бизнеса от подоходного налога, поскольку никакого другого повода для обязательного перехода на контрольно-кассовые аппараты, кроме взимания подоходного налога, у чиновников просто нет», - подчеркнула Д. Еспаева.

«Но теперь и этот повод потерял смысл, по крайней мере, на ближайшие три года. В связи с вышеизложенным, депутатская фракция «Акжол» повторно просит Министерство финансов сохранить действие патентов для индивидуальных предпринимателей, работающих в специальном налоговом режиме и отложить обязательное введение контрольно-кассовых аппаратов до 2023 года», - заключила депутат.