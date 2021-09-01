Депутат: Повышение  МЗП даст мультипликативный эффект всей экономике

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Повышение минимальной заработной платы даст мультипликативный эффект всей экономике. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Парламента РК Айкын Конуров, комментируя Послание Президента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас есть замечательные проекты государственно-частного партнерства, которые позволяют строить школы. Потом на основе подушевого финансирования дальше развивать эти проекты. Наши планы экономического развития, развития человеческого капитала должны быть сопряжены и без этого невозможно строить правильное государство», - отметил депутат.

По его словам, в прошлой сессии Парламента депутаты ставили ряд вопросов перед Правительством касательно повышения минимальной заработной платы.

«Сегодня в Послании Президента услышали, что Правительству поручается проработать этот вопрос. С 1 января этот вопрос решается. Это очень хорошо, даст мультипликативный эффект всей экономике. В первую очередь, это почувствует на себе социально уязвимая категория населения, которая на сегодняшний момент испытывает серьезные проблемы с доходами. Будет решаться проблема работающей бедности в Казахстане. Это первые шаги», - подчеркнул он.

По мнению Айкына Конурова, от разовых акций дальше должны идти к системным мерам, которые прописаны в ратифицированном соглашении Международной организации труда.

«На законодательном уровне необходимо закрепить, чтобы каждый год минимальная заработная плата росла на определенный процентный уровень, потому что уровень инфляции, как сегодня говорил Президент, съел многие доходы, которые в рамках прошлого послания были направлены на увеличение доходов наших граждан», - добавил депутат.

В ходе беседы он поделился, чем займется Народная партия Казахстана после озвученного Послания Президента народу Казахстана.

«Во-первых, это контрольные функции. Ну и соответственно общественный контроль – главная задача любой партии, будь то партия власти или оппозиционная», - заключил Айкын Конуров.