Депутат оценил работу МЧС и акиматов во время паводков

Депутат Мажилиса Сергей Пономарев рассказал о своих впечатлениях от посещения пострадавших от паводков районов Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сергей Пономарев высоко оценил работу МЧС и акимата Западно-Казахстанской области.

— Я считаю, что МЧС сработало «на высоте». Я видел мешки, заготовленные загодя, я видел десятками километров дамбы, — заявил депутат в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз!»

Он добавил, что местные власти в ЗКО «прекрасно владели ситуацией». По его словам, аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев опытный человек, который контролировал все противопаводковые мероприятия.

— Такой масштаб бедствия невозможно было предотвратить, когда смотришь с вертолета, и кругом вода, — сказал Сергей Пономарев.

Он добавил, что вся страна подключилась к работе по устранению последствий паводков, отправляя гуманитарную помощь и денежные средства.