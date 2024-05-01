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    18:22, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Депутат оценил работу МЧС и акиматов во время паводков

    пономарев
    Фото: кадр из видео

    Депутат Мажилиса Сергей Пономарев рассказал о своих впечатлениях от посещения пострадавших от паводков районов Западно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сергей Пономарев высоко оценил работу МЧС и акимата Западно-Казахстанской области.

    — Я считаю, что МЧС сработало «на высоте». Я видел мешки, заготовленные загодя, я видел десятками километров дамбы, — заявил депутат в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз!»

    Он добавил, что местные власти в ЗКО «прекрасно владели ситуацией». По его словам, аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев опытный человек, который контролировал все противопаводковые мероприятия.

    — Такой масштаб бедствия невозможно было предотвратить, когда смотришь с вертолета, и кругом вода, — сказал Сергей Пономарев.

    Он добавил, что вся страна подключилась к работе по устранению последствий паводков, отправляя гуманитарную помощь и денежные средства.

    Теги:
    МЧС Регионы Казахстана Акимат Телемарафон "Біз біргеміз" Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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