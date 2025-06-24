Депутат отмечает низкий рейтинг технологичного экспорта Казахстана

— Есть такой показатель ECI, он характеризует сложность производства и экспорта, то есть показывает долю науки и технологий в экспортируемой продукции. По моей информации, Казахстан сейчас занимает 84-е место. Украина — на 51-м, хотя в стране идет война. Грузия — на 70-м. Узбекистан опередил нас, он на 80-м месте. Это, на самом деле, говорит о состоянии нашей науки, — сказал он.

Депутат отметил, что Академия наук не проявляет достаточной инициативы в продвижении научных разработок в промышленный сектор. По его словам, представители предприятий сообщают об отсутствии предложений со стороны академии, в том числе и по вопросам привлечения инвестиций.

В стране насчитывается около 1500 промышленных предприятий, половина из которых относится к горнодобывающей отрасли и аккумулирует значительную часть финансовых ресурсов экономики. Однако даже эти компании не получают научных инициатив. При этом, как подчеркнул Бейсенбаев, полагаться исключительно на государственный бюджет нецелесообразно — инвестиционные возможности следует искать и в частном секторе.

В каких отраслях в Казахстане внедрены разработки отечественных ученых, и как это отражается на экономике страны — читайте в нашем материале.