Депутат обеспокоена низкой зарплатой воспитателей частных детсадов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Дарига Назарбаева высказала обеспокоенность низким уровнем заработной платы воспитателей частных детских садов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Появление и расширение сети негосударственных дошкольных учреждений снизило остроту проблемы дефицита мест в детских садах и в значительной мере сняло напряжение в обществе. Собственники за свои средства приобретают и ремонтируют помещения, государственный бюджет экономит большие средства, увеличивается налогооблагаемая база. Открываются новые рабочие места, граждане получают качественные услуги. Значение этого важного для государства и общества сектора очевидно. Дальнейшее его развитие нуждается в постоянном внимании со стороны государства. Нас беспокоит сохраняющийся низкий уровень заработной платы педагогов частных детских садов, финансируемых в рамках государственного образовательного заказа», - сказала Дарига Назарбаева в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

По ее словам, в течение предыдущих 2-х лет в госзаказе не предусматривалось повышение уровня заработной платы педагогов частных дошкольных учреждений.

«Приказом и.о. министра образования и наук Республики Казахстан от 20 октября 2020 года № 452 «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 ноября 2017 года № 597 «Об утверждении Методики подушевого нормативного финансирования дошкольного воспитания и обучения, среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, а также высшего и послевузовского образования с учетом кредитной технологии обучения» внесены изменения в указанную Методику (далее – Методика)», - отметила депутат.

По дошкольному образованию в Методике предусмотрено:

1) повышение коэффициентов при исчислении должностного оклада с учетом повышения с 1 января и с 1 июня 2019 года;

2) введение поправочного коэффициента к должностному окладу в 2020 году в размере 25%, 2021 году – 50%, 2022 году – 75%, 2023 году - 100%;

3) увеличение продолжительности отпуска педагогов до 56 календарных дней.

«Однако, этот приказ не исполняется на местах, а педагоги частных детских садов так и не получили заслуженного вознаграждения за свой труд. Согласно пп. 7-3) п.2 и пп. 7-1) п.3 ст.6 Закона РК «Об образовании», местные исполнительные органы утверждают госзаказ на дошкольное воспитание и обучение. При дефиците же средств в местном бюджете, для реализации механизма подушевого финансирования предусмотрена компенсация потерь посредством целевых текущих трансфертов из республиканского бюджета. На текущий момент акиматы произвольно определяют размер подушевого норматива на одного воспитанника детского сада, при этом гораздо ниже установленного среднего размера норматива. Так, в Туркестанской области размер подушевого норматива был установлен на отметке 25500 тенге, тогда как в 2021 году он должен составлять в городской местности – 37527 тенге, в сельской – 41053 тенге в месяц. Вследствие этого частные детские сады, педагоги недополучают положенное им финансирование. Многие профессионалы теряют работу, а учреждения закрываются», - заключила Д. Назарбаева.