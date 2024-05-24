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    18:34, 23 Май 2024 | GMT +6

    Депутат о смягчении наказания для закладчиков наркотиков: вопрос очень спорный

    закладчики наркотиков
    Фото: Polisia.kz

    Вопрос смягчения наказания для закладчиков наркотиков, совершивших преступление впервые, прокомментировала председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Снежанна Имашева, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Норм по закладчикам не было. В 2020 году усилили законодательство, связанное с продажей и распространением наркотиков, и предложений о снижении ответственности за такие правонарушения в рабочих группах не было. Однако различные группы казахстанцев попросили о снижении ответственности, - сказала Снежанна Имашева, отвечая на вопрос в кулуарах Мажилиса. 

    Депутат добавила, что вопрос очень спорный. 

    - Все-таки нужно смотреть с разных сторон. На фоне того, что производство и употребление наркотиков растет, нужно ли идти на снижение ответственности. С другой стороны, наказание должно быть справедливым. Мы подумаем об этом еще. Более точную информацию можно будет уточнить, но 17 несовершеннолетних сейчас привлекаются к уголовной ответственности за распространение наркотиков. Около 30 осужденных за последние пять лет, - отметила Снежанна Имашева. 

    Ранее в СМИ сообщалось, что Министерство внутренних дел не будет направлять в Мажилис поправки, предлагающие не наказывать закладчиков наркотиков, совершивших преступление впервые. 

    Теги:
    МВД РК Наркотики Мнение Борьба с наркотиками Мажилис
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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