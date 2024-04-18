Депутат – о повысивших в ходе паводков цены перевозчиках: Время упрашивать их прошло

Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин попросил Премьер-министра Олжаса Бектенова разобраться с проблемой перевозчиков, которые подняли цены на билеты во время паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Депутат заявил, что пока во многих регионах идут паводки и жители борются с бедствием, некоторые авиа- и железнодорожные компании подняли цены на билеты. Они хотели воспользоваться сложной ситуацией и получить прибыль.

Едил Жанбыршин отметил, что узнал об этом из прессы.

- По данным, опубликованным в прессе, пассажирам, желающим добраться из Атырау в Актау самолетом, пришлось заплатить за один билет 170 780 тенге. А стоимость билета из Атырау в Алматы выросла до 675 тысяч тенге. Также выросли цены на авиабилеты из Алматы и Астаны в эти регионы. Высокая стоимость автомобильного транспорта и отсутствие авиационного и железнодорожного транспорта затрудняют выезд жителей затопленных районов в другие регионы. Транспортная отрасль страны должна быть не только безопасной и качественной, но и доступной для населения. Требовать этого необходимо от транспортных компаний, а в случае непослушания должны быть приняты строгие меры со стороны государства! Время упрашивать их прошло, - заявил Едил Жанбыршин, оглашая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

Мажилисмен сообщил, что в регионах, пострадавших от подтоплений колеблются цены и на другие товары.

- Пока люди все вместе борются с паводками, некоторые спекулянты беспокоятся только о своей выгоде. Есть немало тех, кто повышают цену обычного мешка стоимостью 50 тенге до 200-300 тенге и получают сверхприбыль. В такой сложный период поддержание стабильности цен, особенно цен на инструменты и строительные материалы, используемые для борьбы с паводками, является основной задачей государства, - подчеркнул депутат.

Едил Жанбыршин призвал власти регулярно следить за ценами на авиа-, железнодорожного, автомобильного транспорта в нашей стране и не допускать их необоснованного роста, а также на другие товары и продукты питания. Особое внимание, по его словам, следует уделить транспортному сообщению, соединяющему пострадавшие от наводнения регионы.