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    19:47, 17 Апрель 2024 | GMT +6

    Депутат – о повысивших в ходе паводков цены перевозчиках: Время упрашивать их прошло

    Едил Жанбыршин
    Фото: parlam.kz

    Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин попросил Премьер-министра Олжаса Бектенова разобраться с проблемой перевозчиков, которые подняли цены на билеты во время паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Депутат заявил, что пока во многих регионах идут паводки и жители борются с бедствием, некоторые авиа- и железнодорожные компании подняли цены на билеты. Они хотели воспользоваться сложной ситуацией и получить прибыль.

    Едил Жанбыршин отметил, что узнал об этом из прессы.

    - По данным, опубликованным в прессе, пассажирам, желающим добраться из Атырау в Актау самолетом, пришлось заплатить за один билет 170 780 тенге. А стоимость билета из Атырау в Алматы выросла до 675 тысяч тенге. Также выросли цены на авиабилеты из Алматы и Астаны в эти регионы. Высокая стоимость автомобильного транспорта и отсутствие авиационного и железнодорожного транспорта затрудняют выезд жителей затопленных районов в другие регионы. Транспортная отрасль страны должна быть не только безопасной и качественной, но и доступной для населения. Требовать этого необходимо от транспортных компаний, а в случае непослушания должны быть приняты строгие меры со стороны государства! Время упрашивать их прошло, - заявил Едил Жанбыршин, оглашая депутатский запрос на пленарном заседании Мажилиса.

    Мажилисмен сообщил, что в регионах, пострадавших от подтоплений колеблются цены и на другие товары.

    - Пока люди все вместе борются с паводками, некоторые спекулянты беспокоятся только о своей выгоде. Есть немало тех, кто повышают цену обычного мешка стоимостью 50 тенге до 200-300 тенге и получают сверхприбыль. В такой сложный период поддержание стабильности цен, особенно цен на инструменты и строительные материалы, используемые для борьбы с паводками, является основной задачей государства, - подчеркнул депутат.

    Едил Жанбыршин призвал власти регулярно следить за ценами на авиа-, железнодорожного, автомобильного транспорта в нашей стране и не допускать их необоснованного роста, а также на другие товары и продукты питания. Особое внимание, по его словам, следует уделить транспортному сообщению, соединяющему пострадавшие от наводнения регионы.

    Теги:
    Авиация Наводнение Парламент Транспорт Цены и тарифы Общество Перевозки Экономика Паводки в Казахстане Мажилис Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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