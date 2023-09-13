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    17:08, 13 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Депутат о недостатках в системе ОСМС: Больной не может стоять в очереди три месяца

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В системе обязательного социального медицинского страхования много проблем. Об этом заявил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Сейчас обостряется проблема по обязательному социальному медицинскому страхованию. В целом, мы должны обратить внимание на один вопрос: страхование - это международный опыт. Проблема не в институте ОСМС, а в механизме ее реализации. Все нормативно-правовые акты принимаются министерством. Из-за этих недостатков наши граждане не получают своевременную и качественную медицинскую помощь», - сказал Асхат Аймагамбетов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    В этой связи он напомнил, что по законодательству незастрахованные в системе ОСМС лица должны быть приняты любой больницей в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и получить соответствующую помощь.

    «Но распространяется информация о том, что в этом направлении не была оказана соответствующая помощь. Это, в свою очередь, означает, что граждане страны подвергались серьезной опасности. При этом из-за отсутствия четкого понимания пакетов гарантированного объема ОСМС и бесплатной медицинской помощи медицинские организации на местах запутались и не смогли своевременно оказать соответствующую помощь. В целом, по финансированию в этой сфере есть много вопросов», - подчеркнул депутат.

    По его словам, жители не могут вовремя пройти некоторые медицинские осмотры, в то время как больной не может стоять в очереди три месяца.


    Теги:
    ОСМС Мажилис Здравоохранение Закон и право Парламент
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