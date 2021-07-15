Депутат Нурлыбек Ожаев встретился с кандидатами в сельские акимы и избирателями Махамбетского района

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Нурлыбек Ожаев в ходе рабочего визита в Атыраускую область побывал в Махамбетском районе и встретился с кандидатами в сельские акимы и избирателями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, депутат побывал в ТОО «Первомайский» по производству молочных изделий, затем встретился с сотрудниками теплицы в Акжайыкском сельском округе. На сегодня построен каркас теплицы, подведены электрические и газовые сети. Здесь работают местные жители. Сотрудники получают заработную плату в размере 250 тысяч тенге. В будущем планируется обеспечивать работой свыше 350 человек. Крестьянское хозяйство намерено расширяться до 22 гектаров, а также открыть консервный цех выращивать птицу, рыбу.

Отметим, что в этом году сельских акимов будет избирать народ. Встретившись с кандидатами, Нурлыбек Ожаев отметил значимость агитационной работы. Главный документ - предвыборная программа по социально-экономическому развитию села.

В ходе встречи с избирателями кандидаты от партии «Nur Otan» будут опираться на предвыборную программу правящей партии. Также в этом году в связи с пандемией кандидаты проведут встречу с жителями в онлайн-формате.

«25 июля в каждом сельском округе, районе избиратели выберут акимов сами, напрямую будут голосовать. Ранее их избирали косвенным голосованием, то есть, голосами районных, городских депутатов. В предстоящих выборах ответственность возложена на самих сельских жителей. Жителей поселка, избирателей призываю отдать голос по собственному желанию за достойного кандидата», - сказал депутат Нурлыбек Ожаев.