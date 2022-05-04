Депутат Мажилиса Закиржан Кузиев принес присягу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК принес присягу депутат Закиржан Кузиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с результатами выборов Ассамблеи народа Казахстана Закиржан Пирмухамедович Кузиев, при участии Центральной избирательной комиссии, зарегистрировался в качестве депутата Мажилиса и влился в наши ряды. Поэтому первым вопросом повестки заседания стало принесение присяги депутатом Мажилиса Парламента РК Закиржаном Пирмухамедовичем Кузиевым», – сказал председатель палаты Ерлан Кошанов.

После принесения присяги Закиржаном Кузиевым мажилисмены избрали его в состав комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Как сообщалось ранее, 28 апреля 2022 года состоялись выборы депутата Мажилиса Парламента, избираемого Ассамблеей народа Казахстана, вместо выбывшего. За Кузиева Закиржана Пирмухамедовича было подано 60,94 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Кузиев Закиржан Пирмухамедович родился в 1969 году. Последняя занимаемая должность - председатель Наблюдательного совета ТОО «Универсал». Проживает в Алматы.