Депутат Мажилиса встретилась с казахстанскими учеными

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат от фракции Народной партии Казахстана Ирина Смирнова провела встречу с учеными Национальной академии наук Республики Казахстан в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса РК.

На встрече состоялось обсуждение вопросов популяризации отечественной науки, поиска решений копившихся годами научных проблем, поддержки и коммерциализации научных проектов.

«Нам нужно понять, насколько глубока проблема. У нас почти нет кадров, занимающихся наукой. Давайте начнем развитие науки с этого. Нам необходимо проанализировать учебные программы зарубежных учебных заведений. Так, если мы внедрим подходящие для нас, то позже отечественной наукой будут заниматься уже сильные профессионалы. Еще можно перечислить целый ряд подобных проблем, однако нехватка кадров ­– вопрос срочности», – отметил вице-президент НАН РК Ахылбек Куришбаев.

На встрече в онлайн-режиме также присутствовали казахстанские ученые, находящиеся сейчас за рубежом. Они осветили актуальные вопросы, подняли проблемы трудоустройства квалифицированных ученых, направления их потенциала на развитие отечественной науки. Кроме того, пообещали направить конкретные предложения в Национальную академию наук при Президенте.

«Никто не может отрицать, что наука находится в беде. Мы все рады, что в нашей стране ей сегодня уделяется особое внимание. Глава государства несколько раз подчеркивал, что без науки невозможно двигаться вперед. Как депутаты, мы готовы участвовать в законотворчестве для развития науки», – подытожила депутат Ирина Смирнова.