Депутат Мажилиса РК Ерлан Саиров рассказал, как проходят выборы в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Саиров участвует в качестве наблюдателя на выборах в Турции. В беседе с корреспондентом агентства он рассказал о ходе президентских и парламентских выборов в этой стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня с 8 часов утра мы посетили пять избирательных участков в турецкой столице. В целом ситуация стабильная, наблюдается большое количество голосующих. Люди активно посещают избирательные участки. Многие после голосования собираются за чашкой чая и все обсуждают. Это говорит о том, что народ Турции политически активен. Выборы завершатся в 17:00 по местному времени», - сказал Ерлан Саиров.

По его словам, в Турции 85 млн населения, из них 64 млн имеют право голоса, остальные-дети.

«При этом, по турецкому законодательству, для претендента на президентский пост необходимо набрать 50,1 процента голосов. И эксперты, и представители ОБСЕ говорят, что неизвестно, кто победит. Даже, возможно, решение вопроса останется на 28 мая – второй этап», - поделился депутат.

Напомним, в Турции в воскресенье, 14 мая, проходит голосование на выборах президента и парламента 28-го созыва.