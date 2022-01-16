Депутат Мажилиса прокомментировал данные о жертвах «Январской трагедии»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Число жертв могло бы быть и больше, если бы руководство страны не приняло решение о ликвидации экстремистов. Такое мнение выразил депутат Мажилиса Парламента РК Берик Абдыгалиулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Стало известно количество жертв «Январской трагедии» - 225. Об этом заявили правоохранительные органы. Если бы руководство страны не приняло решение о ликвидации экстремистов, число жертв могло бы быть и больше. Мы должны приложить все усилия, чтобы такая трагедия не повторилась. Пусть будет мир в нашей стране», - написал депутат на своей странице в социальной сети Facebook.
Берик Абдыгалиулы отметил, что Президент поручил новому Правительству решить волнующие население вопросы.
«Глава государства поставил ряд политических задач на заседании Мажилиса. Это равномерное распределение государственного дохода. На этот раз Президент поручил новому Правительству решить волнующие население вопросы, продолжить работу в данном направлении. Необходимо отметить, что это большая возможность и доверие Правительству», - добавил Берик Абдыгалиулы.
При этом, депутат подчеркнул, что работа в этом направлении не должна останавливаться, важно поддерживать ее всем обществом.
Напомним, вчера в Генеральной прокуратуре озвучили полную хронологию массовых беспорядков в стране. В Генеральной прокуратуре также назвали точное число погибших граждан в результате массовых беспорядков в стране. По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков погибли 225 человек.
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