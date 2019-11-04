Депутат Мажилиса предложила включить в программу «Бакытты отбасы» молодые семьи
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева предложила включить в программу «Бақытты отбасы» молодые семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Когда мы рассматривали вопросы жилья, я предложила, что в госпрограмму «Бақытты отбасы», кроме многодетных семей, неполных семей, семей, которые воспитывают детей-инвалидов, нужно включить и молодые семьи. Как мы хотим, чтобы молодая семья была крепкой и здоровой и с полной отдачей работала на свою родину», - сказала Загипа Балиева на правительственном часе в Мажилисе.
В качестве примера она предложила рассмотреть среднестатистического госслужащего любого из министерств.
«Возьмем специалиста, который работает в нашем министерстве. Он получил высшее образование, не одно, получил образование за границей, приехал работать на родину, приехал работать в министерство. Но когда приходит и получает 90 тыс. тенге на руки, а у него семья и двое детей, а еще ему нужно снимать квартиру, конечно, будет в очень затруднительном положении, если не сказать больше», - заметила депутат.
В этих целях З. Балиева предложила в 10 раз увеличить бюджет программы.
«А дадим по 2% на 20 лет, и в бюджете предусмотрим для программы «Бақытты отбасы» не по 50 млрд тенге, а 500 млрд тенге, и сможем этих специалистов обеспечить... Во-первых, семьи сохранятся, во-вторых, они с полной отдачей за свои же деньги будут выкупать эту квартиру. Я думаю, в этом плане давайте вместе с вами поработаем», - заключила мажилисвумен.
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