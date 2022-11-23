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Депутат Мажилиса предложил снизить пороги для снятия пенсионных накоплений

23 Ноября 2022, 16:18
Депутат Мажилиса предложил снизить пороги для снятия пенсионных накоплений

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Аманжан Жамалов считает необходимым вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году Главой государства было принято смелое и уникальное, социальное решение по частичному изъятию гражданами пенсионных накоплений на различные цели, в том числе на улучшение жилищных условий и оплату лечения. Этим правом воспользовались более 1,3 млн людей. На спецсчета казахстанцев переведено порядка 3,2 трлн тенге. Я думаю те, кто использовал свои пенсионные накопления, сегодня на фоне отрицательной доходности ЕНПФ и текущей инфляции, благодарны Касым-Жомарту Кемелевичу за это решение», - зачитал он депутатский запрос в ходе пленарного заседания Мажилиса Парламента РК.

По его словам, на снятые средства казахстанцы купили квартиры, которые уже выросли в цене, поправили свое здоровье. А после поднятия порога достаточности эта инициатива, фактически не имеющая аналогов в мире, сошла на нет. Помимо этого, как отметил депутат, есть информация, что в других странах уже внимательно изучают и используют казахстанский опыт.

«Считаю, Правительству необходимо вновь рассмотреть вопрос о снижении порогов достаточности использования пенсионных накоплений (особенно с учетом некорректности расчетов, проведенных при их повышении). Необходимо также при привлечении частных пенсионных фондов, учесть этот опыт и разработать новый пакет стимулов для вкладчиков. К примеру, дать возможность гражданам изымать часть инвестиционного дохода, если этот инвестиционный доход превышает инфляцию», - заключил А. Жамалов.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля в Казахстане повысились пороги минимальной достаточности для досрочного использования пенсионных средств.

Фото: img77.uenicdn.com


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