Депутат Мажилиса посетила туристские объекты в Талгаре и Конаеве

В зоне отдыха «Ұлы дала» в Талгаре Екатерина Смолякова встретилась с предпринимателями. Они поделились с мажилисвумен главными проблемами: плохие дороги, отсутствие базовой инфраструктуры, такой как электричество, вода, газ и Интернет. В этом ряду также ограниченный доступ к собственным участкам из-за конфликтов с соседними землевладельцами. Участки расположены за пределами черты города, генплан пока в разработке.

В городе Конаеве депутат посетила городской пляж и провела круглый стол с представителями местного бизнес-сообщества. Спор между бизнесом и акиматом касается единого архитектурного решения: предприниматели не согласны с требованием изменить внешний вид без чётких гарантий, а местные власти настаивают на создании единой концепции. Достигнута договорённость: до 14 августа бизнесу предоставят результаты экспертизы проекта с единым внешним обликом. В случае отказа участки будут выставлены на конкурс и предложены инвесторам.

Фото: Мажилис

– Туризм – это не просто отдых, это лицо страны, рабочие места, приток инвестиций и точка роста для регионов. Если мы хотим, чтобы он действительно стал драйвером экономики, нам нужно дать бизнесу возможности для развития, – подчеркнула Екатерина Смолякова по итогам поездки.

Ранее мажилисвумен уже направляла депутатский запрос в адрес Премьер-министра Олжаса Бектенова, в котором подняла острые вопросы регулирования внутреннего туризма, защиты рынка от нелегальной конкуренции и необходимости модернизации законодательства.