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    19:35, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Депутат Мажилиса посетила туристские объекты в Талгаре и Конаеве

    В ходе рабочей поездки в регионы депутат Мажилиса от партии «Respublica» Екатерина Смолякова посетила туристские объекты в Алматинской области, передает агентство Kazinform.

    Смолякова
    Фото: Мажилис

    В зоне отдыха «Ұлы дала» в Талгаре Екатерина Смолякова встретилась с предпринимателями. Они поделились с мажилисвумен главными проблемами: плохие дороги, отсутствие базовой инфраструктуры, такой как электричество, вода, газ и Интернет. В этом ряду также ограниченный доступ к собственным участкам из-за конфликтов с соседними землевладельцами. Участки расположены за пределами черты города, генплан пока в разработке.

    В городе Конаеве депутат посетила городской пляж и провела круглый стол с представителями местного бизнес-сообщества. Спор между бизнесом и акиматом касается единого архитектурного решения: предприниматели не согласны с требованием изменить внешний вид без чётких гарантий, а местные власти настаивают на создании единой концепции. Достигнута договорённость: до 14 августа бизнесу предоставят результаты экспертизы проекта с единым внешним обликом. В случае отказа участки будут выставлены на конкурс и предложены инвесторам.

    Смолякова
    Фото: Мажилис

    – Туризм – это не просто отдых, это лицо страны, рабочие места, приток инвестиций и точка роста для регионов. Если мы хотим, чтобы он действительно стал драйвером экономики, нам нужно дать бизнесу возможности для развития, – подчеркнула Екатерина Смолякова по итогам поездки.

    Ранее мажилисвумен уже направляла депутатский запрос в адрес Премьер-министра Олжаса Бектенова, в котором подняла острые вопросы регулирования внутреннего туризма, защиты рынка от нелегальной конкуренции и необходимости модернизации законодательства.

    Теги:
    Регионы Алматинская область Мажилис
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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