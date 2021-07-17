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    11:21, 17 Июль 2021 | GMT +6

    Депутат Мажилиса посетил колонию Кызылорды

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    КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Бахытбек Смагул ознакомился с условиями содержания осужденных лиц, соблюдением и защитой их прав, а также медицинским обеспечением в пенитенциарном учреждении Департамента УИС по Кызылординской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета УИС МВД РК.

    В сопровождении начальника ДУИС подполковника юстиции Шаймердена Ескенкелдиева мажилисмен совершил обход основных объектов учреждения смешанной безопасности ЗК-169/5: жилые зоны, объекты питания, производственные помещения, а также медико-санитарную часть.

    В ходе рабочей поездки Бакытбек Смагул побеседовал с лицами, отбывающими наказания, поинтересовался условиями содержания, соблюдением их прав, а также качеством оказания психологической и медицинской помощи.

    Депутат отметил, что условия, созданные для осуждённых, с каждым годом заметно улучшаются, и руководство страны ставит перед МВД важные задачи, связанные с соблюдением прав заключённых.

    «Вопросы защиты прав человека является приоритетным для Президента Касым-Жомарта Токаева. 9 июня т.г. Глава государства подписал указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека», в котором предусмотрена реализация ключевых задач в данной области. Сегодня, посетив с рабочим визитом пенитенциарное учреждение области, был приятно удивлён работой сотрудников и увидел приложенные усилия»,- резюмировал Бахытбек Смагул.

    Всего в регионе расположено три пенитенциарных учреждения, среди которых ЗК-169/5 является колонией покамерного вида содержания. В данном учреждении отбывают наказание более 600 осужденных, приговоренных за тяжкие и особо тяжкие преступления, такие как убийство, хранение и сбыт наркотиков, а также преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

    На сегодня в производственной зоне учреждения работают филиал РГП «Енбек-Кызылорда», 13 предпринимателей, которые трудоустраивают здесь более 400 осужденных. Они занимаются пошивом обуви, производством стройматериалов, пластиковых окон, жалюзи и мягкой мебели. Также на территории режимного объекта функционирует хлебопекарный цех, ежедневно здесь выпускается порядка 1000 буханок хлеба, отсюда свежеиспеченная выпечка направляется в другие пенитенциарные учреждения области.


    Теги:
    Пенитенциарная система Парламент Кызылординская область Правоохранительные органы Мажилис
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