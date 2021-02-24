Депутат Мажилиса Нуркина: Не надо создавать рабочие места «на бумаге»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Айгуль Нуркина считает, что с тем подходами, которые сегодня применяются в Программе «Еңбек» и «Дорожной карты занятости», невозможно решить вопросы трудоустройства граждан и, прежде всего, на постоянные рабочие места. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Соответствующий депутатский запрос сегодня на пленарном заседании озвучила депутат Мажилиса-член фракции партии «Nur Otan» Айгуль Нуркина.

Как отметила мажилисмен, несмотря на то, что Правительство принимает комплекс мер для решения вопросов трудоустройства населения, разрабатываются программы, выделяются необходимые средства, вызывает сомнения количество реально трудоустроенных граждан.

По словам депутата, в 2020 году на реализацию мер содействия занятости в рамках государственной программы «Еңбек» было выделено 131 млрд тенге. В условиях введения ограничительных мер дополнительно было выделено еще 50 млрд тенге. В дополнение к программе «Еңбек» была разработана и реализована «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы», на которую было выделено 1 трлн. тенге.

«В 2020 году по отчетам Министерства труда и социальной защиты населения из 649 тысяч участников программы «Еңбек» было трудоустроено 437 тысяч граждан, из них на постоянные рабочие места – порядка 319 тысяч человек, или 73%. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, в рамках Дорожной карты на 6,7 тысячи инфраструктурных проектах было трудоустроено 239 тысяч человек. Вместе с тем, вызывает сомнения количество реально трудоустроенных граждан. На это акцентировал свое внимание Глава государства в ходе выступления на расширенном заседании Правительства, - сказала А. Нуркина.

Как отметила депутат Мажилиса, «возникает вопрос: либо данные граждане по данным Министерства трудоустроены только на «бумаге» для отчета, либо они уходят в теневую экономику, что впоследствии отразится на поступлении налогов, а также размерах социальных выплат и пенсий в будущем».

»Из общего количества лиц, принявших участие в «Дорожной карте занятости» лишь 6,6 тысячи человек, т.е. 3% трудоустроены на постоянные рабочие места, а в отдельных регионах (Актюбинская, Акмолинская) этот показатель вдвое меньше. Все это говорит о том, что ДКЗ в основном была направлена на создание временных рабочих мест с краткосрочной занятостью, и не решила долгосрочных целей обеспечения продуктивной занятости населения, - акцентировала внимание А. Нуркина.

Вместе с тем, по словам парламентария, несовершенство подходов ДКЗ приводит к тому, что ее участники вынуждены прибегать к различным ухищрениям, чтобы подогнать количество созданных рабочих мест под потраченные средства.

«С такими подходами решение вопросов трудоустройства граждан, в том числе и на постоянные рабочие места в ближайшем будущем не будут решены», - считает А. Нуркина.

В связи с этим, депутаты Мажилиса подняли вопрос необходимости совершенствования программы «Еңбек» и ДКЗ для достижения их максимальной эффективности.

«Меры должны быть направлены на создание постоянных рабочих мест, и соответственно обеспечение стабильности на рынке труда и недопущения роста безработицы», - отметила А.Нуркина.