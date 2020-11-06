Депутат Мажилиса идет на дебаты Nur Otan в Карагандинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Гульнара Бижанова заявила о том, что примет участие в дебатах и выдвинет свою кандидатуру на выборах депутатов Мажилиса Республики Казахстан. Об этом Г. Бижанова написала на своей странице в сети Facebook, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые земляки! Друзья!

16 ноября состоится региональная конференция партии «Nur Otan» по Карагандинской области, в ходе которой будут утверждены партийные списки в маслихаты всех уровней и кандидаты в партийный список в Мажилис РК.

Я, как действующий депутат, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента Республики Казахстан, член Фракции партии «NUR OTAN» решила воспользоваться своим правом и принять участие в дебатах и выдвинуть свою кандидатуру на выборы депутатов Мажилиса Республики Казахстан.

Я считаю, что у меня достаточно шансов побороться за право продолжать представлять интересы моей области в Парламенте.

Немало сделано в законодательном плане в интересах граждан нашей области, страны, но предстоит сделать еще больше, учитывая темп и масштаб задач, который ставит перед нами Лидер партии, Елбасы Н.А.Назарбаев, Глава Государства К.К. Токаев в условиях необходимости восстановления экономического роста страны.

Вместе с тем дебаты, это еще и хорошая возможность из уст общественных лидеров области услышать наиболее актуальные темы региона, взвесить возможности для их решения, в том числе и в законодательном плане. Горжусь тем, что мои земляки всегда отличаются неравнодушностью, прямотой выражения взглядов, объективностью суждений, обостренным чувством справедливости.

В этом я в очередной раз убедилась, наблюдая за прошедшими праймериз партии «Nur Otan» в области, консультируя некоторых участников внутрипартийных выборов. Отрадно, что в регионе, который я представляю, приняло участие большое число людей. Из 730 зарегистрированных кандидата - 13% оказались новыми лицами партии.

Меня особенно порадовало большое количество женщин-участниц, 3700 кандидатов из 10 073, это 37%. Из всех кандидатов граждане в возрасте до 35 лет - 29% и 41% - это граждане в возрасте до 50 лет. В списках праймериз есть и многодетные матери 2% или 206 кандидатов.

Уверена, что объединение усилий самой активной и неравнодушной части нашего общества даст широкие возможности для решения государственных задач на качественно высоком уровне», - заключила Гульнара Бижанова.

Напомним, что ранее партия «Nur Otan» опубликовала график региональных конференций, в ходе которых будут определены партийные списки в маслихаты всех уровней, а также кандидаты в партийный список в Мажилис от каждого региона.