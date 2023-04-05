Депутат Мажилиса Едил Жанбыршин в эфире Jibek Joly разъяснил принятые нормы закона

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте РК депутат Мажилиса Едил Жанбыршин объяснил принятые нормы закона на заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что сегодня депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Центром по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий об условиях его пребывания на территории Республики Казахстан».

«Сегодня на заседании Мажилиса приняли два закона. Касательно документа о ЧС, 17 мая 2013 года было подписано соглашение с целью предупреждения рисков чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Соглашение было ратифицировано в 2014 году. После этого в рамках соглашения двух стран в Алматы был создан специальный центр. Поэтому сегодняшний принятый закон подразумевает взаимное соглашение между тем центром и Казахстаном, потому что этот центр имеет международный статус. Его главная цель – предупреждение чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Учитывая задачи и цели этого центра, мы урегулировали все вопросы в рамках закона», - сказал Едил Жанбыршин.

По словам депутата, центр работает с 2016 года. За эти годы был реализован ряд проектов. Согласно озвученным данным, на площадке центра проведены 163 международных мероприятия, семинаров и тренингов с привлечением опытных экспертов Казахстана, зарубежных стран, ООН и других международных организаций.

Обучено более полутора тысяч представителей государственных органов Республики Казахстан лучшим практикам, выработанным мировым сообществом в сфере снижения рисков бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Ранее глава МЧС пояснил, что соглашением предусматривается обеспечение необходимых условий пребывания на территории Республики Казахстан Центру по чрезвычайным ситуациям и снижению риска стихийных бедствий для выполнения своих целей и задач как международной организации.

«С 2016 года совместно с чрезвычайными ведомствами стран региона, международными и неправительственными организациями центр реализовал и продолжает реализацию более 30 программ и проектов в сфере снижения риска бедствий и чрезвычайных ситуаций, в том числе в качестве исполнительного агентства. 11 проектов напрямую обеспечивают вклад в развитие Республики Казахстан», - отметил Юрий Ильин.

Также сообщалось об открытии мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте РК. В прямой трансляции найдёт отражение злободневная повестка дня, а журналистам Jibek Joly в формате live предоставится возможность оперативно предоставлять телезрителям самую свежую и достоверную информацию о работе депутатского корпуса.

Как отмечала директор телеканала Еркежан Кунтуган, эта инициатива реализуется в рамках поручения Главы государства, озвученного в ходе первой сессии Парламента VIII созыва, по запуску трансляции пленарных заседании Парламента по особо важным общественным темам в прямом эфире. Мобильная студия #jjstudio даст дополнительную возможность создавать контент о роли Парламента в продвижении процессов политической модернизаций во всех сферах жизни общества и государства.

Ранее в мобильной студии телеканала Jibek Joly в Парламенте РК депутат Мажилиса Максим Рожин прокомментировал информацию об установленном режиме на казахстанско-туркменской государственной границе.

По его словам, в рамках документа учтены необходимые нормы, необходимые для создания надлежащих условий пересечения границы гражданами, грузовиками.

«Это, в свою очередь, окажет положительное влияние на взаимоотношения народов двух стран, также урегулирует отношения пограничников», - отметил депутат.