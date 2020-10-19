Депутат: Казахстан - лидер в борьбе с коррупцией среди стран Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента РК Бакытбек Смагул рассказал, как страна должна бороться с коррупцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе онлайн-интервью на площадке AntikorLive Антикоррупционной службы Бакытбек Смагул рассказал, что на сегодня коррупция является проблемой глобального уровня. По его словам, пока ни одно государство полностью не справилось с этим злом.

Также депутат напомнил, что 23 января этого года Transparency International опубликовал рейтинг стран по индексу восприятия коррупции.

«Так, по результатам рейтинга Казахстан является лидером по выполнению плана по борьбе с коррупцией среди стран Центральной Азии, по рейтингу занимает 113-е место. Даже если мы опережаем некоторые страны СНГ, есть и другие страны, которые значительно обогнали нас. Если мы хотим войти в число конкурентоспособных и развитых стран, в первую очередь мы должны решить все скопившиеся проблемы в этой сфере», - рассказал в ходе интервью Бакытбек Смагул.

Депутат считает, что в стране должны расширять работу по борьбе с коррупцией.

«К примеру, мы должны обеспечить открытость бюджета. С момента основания агентства сейчас раскрываются многие проблемы касательно развития страны и экономики. Если обратить внимание на отчет об исполнении бюджета по итогам 2019 года, мы убедились в том, что уменьшились неэффективно использованные средства. Это стало возможным благодаря увеличению объема охвата проверкой аудита. Также мы должны переходить на электронный формат работы. Благодаря внедренным форматам работы было сэкономлено 8,4 млрд тенге», - добавил депутат Мажилиса.