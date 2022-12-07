Депутат: Главная проблема энергетики – дефицит государственных подходов

7 Декабря 2022, 13:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Айкын Конуров обратился с депутатским запросом к Кабмину касательно существующих проблем в энергетической сфере, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В марте текущего года фракцией Народной партии Казахстана был направлен депутатский запрос на имя Премьер-Министра по вопросам обеспечения энергетической безопасности. Он был продиктован обращениями избирателей после неудовлетворительных итогов прошлого отопительного сезона, когда произошел ряд крупных аварий, в том числе на ключевых энергообъектах страны - Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2. Мы отмечали, что практически во всех регионах уровень изношенности энергооборудования и передающих сетей приблизился к критическому. В этой связи нами была поднята необходимость создания государственной комиссии по вопросам энергетической безопасности для системного решения проблемы. Тем не менее, Правительством был дан ответ о нецелесообразности такой меры, поскольку работа по модернизации энергетического комплекса уже проводится в плановом порядке. Но лучший экзаменатор - это зима, и она показала истинную цену проводимой работы», - сказал Айкын Конуров на пленарном заседании Мажилиса.

По его мнению, произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией. Это отказ всей системы, который был делом времени.

«И сейчас, к сожалению, мы не видим адекватных мер, которые способны исправить ситуацию. Во-первых, вновь не удается найти ответственных, потому что за энергетику отвечает несколько госорганов. А частные собственники всю ответственность пытаются переложить на низкие тарифы, то есть, по сути, на потребителей, которые оказались пострадавшими во всей этой бедственной ситуации. Но низкие тарифы - это миф. Казахстанцы оплачивали услуги электро- и теплоснабжения соразмерно количеству и качеству потребляемых благ, а также собственным доходам», - отметил депутат.

Мажилисмен считает, что нельзя также упускать из внимания низкий КПД отечественных ТЭЦ, не превышающий 50%, и огромные потери тепла в сетях, что означает пустое расходование ресурсов на отопление улиц, а не домов.

«Поэтому полагаем недопустимым сводить все причины к тарифной политике. Во-вторых, проведение технического аудита объектов энергетики, запланированное Правительством, безусловно, необходимая мера, но это ничего нового не покажет - плачевное состояние объектов давно и хорошо всем известно. На сегодняшний день в энергетике главная проблема - не дефицит ресурсов, а дефицит государственных подходов. В казахстанских климатических и экономических условиях энергетическая безопасность не может быть приравнена к рядовой коммерческой сфере для извлечения выгоды. Необходимо конкретное правовое регулирование и стратегическое планирование вопроса энергетической безопасности. Ее неотъемлемой частью является безопасность теплоснабжения», – добавил депутат.