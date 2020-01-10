Депутат Берик Дюйсембинов: Статья Президента РК – отчет перед великим Абаем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Берик Дюсембинов высказался по поводу статьи Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в ХХІ веке», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства в своей статье очень правильно отметил тот момент, что есть национальная идея. В мыслях Абая и в его трудах красной нитью прописана национальная идея. В своем завете он четко дал понять, к чему нужно стремиться людям, и чего надо стыдиться. И эта статья – это своего рода отчет казахского народа перед великим Абаем», - сказал Берик Дюсембинов.

Он задался вопросом, насколько казахстанцы сегодня следуют тем заветам Абая, которые оставил великий мыслитель.

«Некоторые говорят, что Абай критиковал казахов… Но он критиковал нашу лень, критиковал выборные процессы того времени, критиковал чинопочитательство. Абай – это концентрация мыслей казахского народа», - подчеркнул депутат.

Кроме того, мажилисмен высказал свое мнение по поводу инициативы придать Семею статус города республиканского значения.

«Мы, партия «Акжол», буквально месяц назад поднимали вопрос предоставления Семею республиканского статуса. Все это результат общения с населением Семея. Мы ведь осуществляем поездки в регионы, и у нас есть связь с людьми. По закону для этого нужны население более 1 млн человек и историческое значение. И я считаю, что Семей, действительно, имеет особое историческое значение. Наша история, история партии «Алаш Орда» начинается именно с Семея. Великий Абай, который стал лицом Казахстана и его брендом, Шакарим Кудайбердиев, Мухтар Ауэзов родились в этом крае. А потому у него есть особый исторический статус. Я считаю, что все это законно, обоснованно и исторически оправданно», - заключил Б. Дюсембинов.

Напомним, 9 января вышла в свет статья Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Абай и Казахстан в XXI веке». В своей статье Президент подчеркнул, что следует определить статус Семея, занимающего особое место в духовном развитии народа, в качестве исторического центра. Полный текст статьи размещен на сайтах Акорды и газеты «Egemen Qazaqstan».

Фото: www.akzhol.kz