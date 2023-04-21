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Депутат: 77% педофилов – это близкие пострадавшего ребенка

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
21 Апреля 2023, 15:57
Депутат: 77% педофилов – это близкие пострадавшего ребенка

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Нартай Сарсенгалиев предложил заменить классных руководителей в школах профильными педагогами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если посмотреть официальную статистику за 2019 год, то на учете правозащитников в Казахстане состояло 2800 насильников, 1350 педофилов. В 2021 году в колониях Казахстана отбывал наказание 1861 педофил. В том же году распространилась информация о том, что 50 педофилов в местах заключения были освобождены», - сказал Нартай Сарсенгалиев в Мажилисе на обсуждении вопросов бытового насилия и жестокого обращения с женщинами и детьми.

Депутат предложил системные меры, которые должны быть приняты для защиты детей от насилия.

«Вопрос в том, кто насилует детей. Если мы посмотрим на ответ на вопрос, кто собирается стать педофилом, мы получим информацию о том, что 77% педофилов – это их отцы, отчимы, соседи или родственники в этом доме. Что касается того, какие меры следует принять для борьбы с этим, мы также говорили об этом во вчерашнем депутатском запросе. В том числе прозвучали предложения о внедрении профильного специалиста вместо классного руководителя в школе, увеличении количества школьных психологов», - заключил мажилисмен.


Мажилис   школа   Дети  
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