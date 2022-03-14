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Депозиты казахстанцев находятся под защитой – КФГД

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Марта 2022, 10:06
Депозиты казахстанцев находятся под защитой – КФГД

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов находятся 100% счетов казахстанцев в пределах лимитов, установленных законодательством. При этом, 99,8% депозитных счетов в казахстанских банках защищены гарантией в полном объеме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов».

«В январе 2022 года максимальный размер гарантийного возмещения по сберегательным вкладам в тенге был увеличен с 15 млн до 20 млн тенге . Совокупная сумма возмещения для вкладчиков, имеющих в одном банке помимо сберегательного вклада и другие виды депозитов и/или депозит в иностранной валюте, также повышена до 20 млн тенге .

Более «мобильные» виды тенговых депозитов, а именно срочные и несрочные вклады, деньги на счетах в тенге и платежных карточках, а также условные вклады и вклады до востребования в тенге гарантируются на максимальную сумму 10 миллионов тенге.

Любые депозиты в иностранной валюте гарантируются на максимальную сумму 5 миллионов тенге», - сообщили в пресс-службе Казахстанского фонда гарантирования депозитов.

Депозиты, размещенные в разных банках, гарантируются отдельно. Для крупных вкладчиков, имеющих в одном банке несколько различных по виду и валюте депозитов, в том числе сберегательный вклад в тенге, совокупная максимальная гарантия от КФГД составляет 20 миллионов тенге (в пределах максимального размера гарантийного возмещения, установленного по каждому виду депозита отдельно).

На данный момент в систему гарантирования депозитов входят 20 казахстанских банков второго уровня, за исключением двух исламских банков.

«КФГД постоянно накапливает резерв для выплаты возмещения и поэтому готов принять обязательства в любой момент. Сейчас в специальном резерве КФГД накоплено 856 миллиардов тенге (с учетом 70% уставного капитала фонда, которые также могут быть использованы для выплаты возмещения). Накопленный резерв составляет порядка 7 % от депозитной базы физических лиц, что выше предусмотренного законодательством уровня 5%). Таким образом накопления казахстанцев полностью защищены в пределах законодательно установленных сумм гарантирования», - заверили в пресс-службе фонда.

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