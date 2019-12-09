Департамент полиции ВКО и ведущие университеты области подписали меморандум о сотрудничестве

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Три ведущих университета по подготовке юристов в Восточно-Казахстанской области подписали меморандум о сотрудничестве с полицейскими области. Об этом передает МАИ «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

Документ отражает приоритетные направления совместной деятельности сторон, направленные на обмен опытом и актуальной информацией в области права, совершенствование учебного процесса и социально полезные цели.

Меморандум о сотрудничестве с департаментом полиции ВКО подписали Восточно-Казахстанский государственный университете имени С.Аманжолов, Государственный университет имени Шакарима города Семея и Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет.

Согласно меморандуму стороны намерены сотрудничать в научной и образовательной сфере, представляющих взаимный интерес, осуществлять совместные образовательные и научно-исследовательские программы, реализовывать проекты, развивать систему профессиональной ориентации обучающихся с целью повышения их мотивации к трудовой деятельности в органах внутренних дел по направлению избранной специальности, в том числе следственных подразделениях.





По мнению заместителя начальника ДП ВКО Елдоса Закимова, подписанные меморандумы позволят улучшить взаимосвязь с органами внутренних дел при подготовке специалистов, прохождении практики и дальнейшем трудоустройстве.

Учитывая высокий уровень подготовки выпускников университетов, предлагаем осуществлять отбор кандидатов на службу в ОВД из числа выпускников ведущих университетов области, с последующей их первоначальной подготовкой на базе ведомственных учебных заведений по различным направлениям полицейской деятельности. Планируется организация кураторства над выпускниками в период прохождения ими первоначальной подготовки в организациях образования МВД и их трудоустройство.

Меморандум предполагает сотрудничество в проведении профориентационных экскурсий в подразделения и учебные заведения МВД РК для студентов и молодых специалистов, проведение среди выпускников вуза отбора на первоначальные курсы в организациях МВД.

Указанные высшие учебные заведения подготовили немало высококвалифицированных выпускников, занимающих руководящие должности в правоохранительных органов, как по республике, так и по области.

«Департамент полиции ВКО имеет возможность предоставлять студентам базу для практики, проводить совместные мероприятия: встречи, лекции, поможем студентам в выборе будущей профессии. Имеется криминалистический полигон и учебно-тренировочный центр, где могут обучать студентов в условиях, максимально приближенных к реальным. На основе объединения теории и практики мы хотим получить профессионалов своего дела», - подчеркнул Елдос Закимов.

Меморандумы заключены на бессрочный период времени.







