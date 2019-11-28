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Департамент полиции ВКО: Безопасность детей - общая ответственность

28 Ноября 2019 15:28
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Департамент полиции ВКО: Безопасность детей - общая ответственность

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - По инициативе Департамента полиции ВКО в Усть-Каменогорске проведена рабочая встреча руководства органов внутренних дел с руководителями управления образования, директорами и преподавателями средних учебных заведений, передает МИА «Казинформ».

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На встрече, проведенной под председательством заместителя акима ВКО Асем Нусуповой и начальника ДП ВКО Жанарбека Бактыбаева, обсудили вопросы обеспечения безопасности учащихся школ.

В своем докладе начальник областного Департамента полиции озвучил результаты инспектирования средних учебных заведений области на предмет безопасного нахождения учеников в школах.

«Сегодняшнее состояние преступности среди несовершеннолетиях, состояние их здоровья, социальной защищенности требует от всех нас объединить усилия, направленные на создание благоприятных условий жизни наших детей», - отметил генерал-майор полиции Ж. Бактыбаев.

Он не только акцентировал внимание участников на ряде проблемных вопросов, но и отметил положительные примеры в работе образовательных учреждений.

Так, в отдельных школах области для обеспечения безопасности привлекаются специализированные охранные фирмы. Руководитель областной полиции предложил органам образования изучить инициативу учебных заведений и продумать повсеместное введение указанной практики.

Также рассмотрена оснащенность школ камерами видеонаблюдения. Принимаются меры по увеличению количества камер видеонаблюдения. Уже на сегодняшний день в 650 школах области имеются более 8 тысяч камер. На встрече было предложено разработать единый стандарт видеокамер, чтобы качество видеосъемок позволяло вести наблюдение и в темное время суток.

Директора школ задали актуальные вопросы по организации взаимодействия с органами полиции.

По окончании встречи было принято решение о создании рабочей группы из числа работников образования и Управления местной полицейской службы ДП ВКО. Рабочая группа будет вырабатывать пути практической реализации мер по повышению безопасности в школах.



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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Борьба с преступностью, Безопасность,
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