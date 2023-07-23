Департамент полиции СКО выиграл Президентское многоборье

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Чемпионат по Президентскому многоборью прошел в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Уральске с 20 по 22 июля среди сотрудников правоохранительных органов, силовых и специальных структур Республики Казахстан прошел чемпионат по Президентскому многоборью в программе Х Межведомственной спартакиады ФСО «Динамо» и МВД.

Более 150 участников из 29 команд померились в силе, меткости, быстроте и ловкости на стадионе имени П.Атояна.

Президентское многоборье включает в себя: стрельбу из пистолета Макарова, плавание, метание гранаты, бег на 60 и 100 метров по возрастной категории, бег на 1 000 и 3 000 метров.

Как отметил начальник управления ФСО «Динамо» Владимир Марьин, участники показали себя не только как крепкие и выносливые сотрудники, но и доказали, что они настоящие спортсмены.

По итогам чемпионата по Президентскому многоборью среди департаментов полиции одержала победу команда ДП Северо-Казахстанской области. Второе место заняли сотрудники ДП Акмолинской области, на третьем месте – ДП Алматы.

По результатам набранных очков среди правоохранительных органов и «Динамо» в командном зачете чемпионом по Президентскому многоборью стала команда МВД. Серебряным призером признана команда «Динамо», а бронзовые призеры – Национальная гвардия.

Все победители и призеры награждены кубками, медалями, грамотами и ценными призами.