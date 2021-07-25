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Департамент полиции СКО: Нарушений выборного законодательства не зарегистрировано

25 Июля 2021 19:11
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Департамент полиции СКО: Нарушений выборного законодательства не зарегистрировано

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции Северо-Казахстанской области прокомментировал состояние правопорядка на избирательных участках в день выборов сельских акимов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В период проведения выборов нарушений выборного законодательства не зарегистрировано. Сотрудники полиции работают в усиленном режиме, основная задача обеспечения охраны общественного порядка и безопасность граждан», - говорится в сообщении департамента областной полиции.

Как отметили в полиции, обстановка на территории области стабильная и находится на постоянном контроле.

Напомним, согласно данным, представленным территориальными избирательными комиссиями СКО, по состоянию на 16:00 часов 25 июля 2021 года избирательные бюллетени получили 70,71 % от общего количества избирателей, включенных в списки.



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#Северо-Казахстанская область   #МВД РК   #Выборы акимов  
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Автор:

Олеся Жуковень

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