Департамент по борьбе с организованной преступностью планируют создать в структуре МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство внутренних дел РК планирует создать департамент по борьбе с организованной преступностью. Об этом сообщил глава МВД Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С начала года к уголовной ответственности привлечены 16 лидеров и 130 участников преступных групп. Изъято более 150 единиц огнестрельного оружия и 960 единиц боеприпасов. Совершенствуется практика расследования преступлений, связанных с торговлей людьми», - сказал Ерлан Тургумбаев в ходе онлайн-брифинга ведомства.

Он уточнил, что с начала года выявлено 107 фактов, связанных с торговлей людьми. В суд направлено 58 уголовных дел.

«Зачастую эти преступления имеют организованный и транснациональный характер. Поэтому планируется создание департамента по борьбе с организованной преступностью, в структуре которого будет управление по борьбе с торговлей людьми», - отметил министр.

Вместе с тем глава МВД прокомментировал дальнейшие структурные преобразования системы МВД.

«Недавно из состава МВД в соответствии с Указом Президента выведен Комитет по чрезвычайным ситуациям. Передана штатная численность, материально-техническая база во вновь образованное Министерство по ЧС. Кроме того, до конца года планируется снятие полицейской охраны с 574 объектов с передачей функций охраны в конкурентную среду. Сейчас создана специальная комиссия, которой до конца декабря будут выработаны предложения по освобождению МВД от непрофильных функций», - проинформировал министр.

Напомним, на расширенном заседании коллегии МВД 29 октября 2020 года Президент страны Касым-Жомарт Токаев поставил вопрос о продолжении структурных преобразований, без чего невозможен успех в реализации реформ. По его мнению, полиция должна без всякого сожаления расстаться с непрофильными функциями.



