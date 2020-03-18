Департамент госдоходов призвал астанчан получать услуги в электронном виде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане департамент государственных доходов во время карантина ограничивает посещение налогоплательщиков и участников экономической деятельности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В целях минимизация контактов с налогоплательщиками в период чрезвычайного положения и карантина столичный ДГД сообщает, что приостановлены выставление уведомлений/извещений КК (за исключение периодов, по которым истекают сроки исковой давности); вручение уведомлений нарочно; налоговое обследование в связи с неисполнением уведомлений КК; заседание различных комиссий по вопросам налогообложения; рассмотрение материалов по административной ответственности в связи с неисполнение уведомлений КК; инициирование проверок; привлечение к административной ответственности налогоплательщиков, за непредставление форм налоговой отчетности в срок; проведение квалификационного экзамена лиц, претендующих на право осуществлять деятельность администратора; доступ к терминалу самообслуживания, расположенных в центрах по приему отчетностей; оказание госуслуги по включению в государственный реестр моделей ККМ.

Также на 30 календарных дней продлены сроки представления налоговой отчетности в электронном виде, которые раньше приходились на 31 марта текущего года. Данное изменение распространяется на представление следующих форм налоговой отчетности за 2019 год: 100.00, 110.00, 150.00, 220.00, 230.00, 240.00, 700.00, 860.00, 870.00, 871.0, 920.00. При этом, налогоплательщикам не требуется представлять какие-либо заявления или уведомления о продлении срока.

Государственные услуги, доступные в электронном виде, оказываются только через информационные системы КГД, egov.kz. По всем консультационным вопросам можно обращаться по телефонам, указанным на сайте столичного ДГД, либо через портал электронного правительства или направить обращения в социальные сети Facebook, Instagram и по телефонам доверия: +7 7172 77-32-08, 77-32-17, 37-68-03, 95-31-01, 48-18-95, 22-73-15.