Департамент госдоходов по Улытауской области возглавил Галымжан Орынов

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Приказом заместителя Премьер-Министра– министра финансов Республики Казахстан Галымжан Орынов назначен руководителем департамента государственных доходов по Улытауской области, передает МИА «Казинформ».

Галымжан Орынов родился в 1975 году в Туркестанской области области. Трудовую деятельность начал в 1996 году налоговым инспектором и до 2018 года занимал различные должности в Налоговом комитете по Южно-Казахстанской области.

С 2018 по 2019 гг. – руководитель управления финансового обеспечения Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

С мая 2019 года работал руководителем департамента государственных доходов по Кызылординской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.