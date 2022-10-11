Департамент госдоходов по Кызылординской области возглавил Гани Аманов

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - Руководителем департамента государственных доходов по Кызылординской области назначен Гани Аманов, экс-директор департамента кадров и внутреннего администрирования Комитета госдоходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Аманов Гани Мырзагабылович в 1996 году окончил Алматинский техникум водного хозяйства; в 2000 году - Казахский государственный национальный университет имени Аль-Фараби; в 2002 году - Казахский национальный университет имени Аль-Фараби; в 2019 году - Жетысуский государственный университет им. Жансугурова.

До нового назначения работал в должности директора департамента кадров и внутреннего администрирования.













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