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    10:23, 06 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Департамент госдоходов по Акмолинской области возглавил Дулат Нурмолдин

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Руководителем департамента государственных доходов по Акмолинской области назначен Дулат Нурмолдин, передает МИА «Казинформ».

    5 сентября 2022 года руководитель аппарата Министерства финансов Республики Казахстан Абзал Бейсенбекұлы представил Дулата Нурмолдина коллективу департамента государственных доходов по Акмолинской области.

    Нурмолдин Дулат Нурахметович родился в 1967 году в селе Заградовка Московского района Северо-Казахстанской области. По образованию – инженер-гидротехник, экономист, юрист, финансист. Окончил Омский государственный сельскохозяйственный институт, Современный гуманитарный институт г.Москва и Кокшетауский гуманитарно-экономический университет.

    Трудовую деятельность начал инспектором в налоговой сфере в 1992 году. В период с 1999 года по 2008 год занимал различные должности в налоговых органах Северо-Казахстанкой области, с 2008 по 2010 год являлся начальником налогового департамента по Южно-Казахстанской области, в 2010-2014 годах руководил налоговым департаментом по Акмолинской области, в 2014-2015 годы занимал должность заместителя акима Акмолинской области, в 2015-2019 годы являлся секретарем маслихата Акмолинской области, с мая 2019 года занимал должность руководителя департамента государственных доходов по Туркестанской области.

    Бейсенбекұлы А. обозначил перед новым руководителем ряд конкретных задач, в том числе по реализации комплексной работы по предупреждению коррупции, а также принятию мер по дебюрократизации деятельности государственного аппарата.



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