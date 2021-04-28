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    23:25, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Департамент Бюро национальной статистики по Павлодарской области возглавил Жакан Жакенов

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Департамент Бюро национальной статистики по Павлодарской области возглавил Жакан Жакенов. До этого назначения Жакан Жакенов в течение 10 лет занимал должность заместителя руководителя ведомства. Нового главу департамента статистики на аппаратном совещании представил глава региона Абылкаир Скаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области.

    Жакан Жакенов родился в 1967 году в Баянаульском районе Павлодарской области. В 2007 году окончил Алматинскую академию экономики и статистики.

    Трудовую деятельность начал в возрасте 17 лет в качестве слесаря в районном специализированном хозяйственном объединении (РСХО) Экибастуза. В 1985-1987 годы проходил службу в армии, после чего вернулся в РСХО. На следующем месте работы – в акимате Байетского сельского округа Экибастуза – проявил себя в качестве переводчика (1994-1995 годы). В 1996 году Жакан Жакенов перешел на работу в Экибастузскую электросеть, где был ведущим специалистом. В течение 6 лет (с 1997 по 2003 годы) возглавлял крестьянское хозяйство «Байтемир».

    В период 2003-2010 годы прошел путь от ведущего специалиста до руководителя управления статистики Экибастуза. С 2010 по 2020 годы был заместителем руководителя департамента статистики по Павлодарской области.

    Фото Валерия Бугаева


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