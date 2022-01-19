Деолигархизация должна стать частью госполитики Казахстана – Азат Перуашев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пора прекратить эпоху «дикого капитализма» и монополий. Об этом заявил мажилисмен Азат Перуашев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В налогообложении мы в последние годы видим тенденцию к усложнению и «закручиванию гаек». Избыточная отчетность, аресты счетов, доведение до банкротства еще вчера успешно работавших предприятий, запугивание предпринимателей представляют угрозу деловому климату. К этим же мерам относится тотальный контроль платежей с банковских карточек, а снижение порога НДС в сочетани с инфляционными процессами уже в обозримой перспективе переведет в плательщики НДС даже мелкий бизнес, вплоть до торговцев зеленью, с неизбежными затратами и бюрократией», - сказал Азат Перуашев.
По мнению депутата, на практике заниматься бизнесом станет еще сложнее и опасней.
«Мы безуслонво поддерживаем поручения Президента Токаева, что олигархи должны делиться с народом - деолигархизация должна стать частью государственной политики Казахстана. Пора прекратить эпоху дикого капитализма и монополий», - подчеркнул Азат Перуашев.
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