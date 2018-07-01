Денис воодушевлял окружающих - в Усть-Каменогорске вспоминали о встречах с фигуристом

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Устькаменогорцы скорбят о призере зимних Олимпийских игр Денисе Тене, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К спортивному дворцу им. Бориса Александрова люди стали стекаться с 20:30. Ровно в 21:00 сотни жителей города зажгли свечи возле портрета спортсмена. К людям, пришедшим по зову души, присоединялись прохожие.

Здесь же находились представители служб общественной защиты и противопожарной безопасности, бригады скорой помощи. Было очевидно, что большая часть собравшихся - это молодежь.

Как оказалось, среди них были и гости города. Ответственный секретарь молодежного крыла «Жас Отан» Даулет Карибек в Восточном Казахстане в официальной поездке. Узнав о том, что в Усть-Каменогорске пройдет такое мероприятие, он специально приехал из близлежащего района.

«С Денисом Теном мы вместе работали в 2015 году при проведении республиканского форума молодежи. Все вы помните его речь перед Главой государства.

Во время подготовки к этому мероприятию мы удивились его человеческим качествам. На репетиции он всегда приходил вовремя, никому не доставлял хлопот. И в помине не было, чтобы он козырял своими достижениями, своим именем. Мы увидели, что он с большой ответственностью относится к обязанностям, которые взял на себя. Он попросил отдельную комнату, чтобы репетировать вслух в произнесении своих слов.

С приближением форума некоторые девушки, которые должны были выступать стали сильно волноваться. Денис Тен приносил им сладости, успокаивал и поддерживал. При встрече всем дарил позитив, воодушевлял окружающих. Громом среди ясного неба стало известие, что мы потеряли знаменитого современника. В памяти всей молодежи он останется яркой личностью», - такими словами вспомнил Дениса Тена гость города.

«Он всегда улыбался, человек высокой внутренней культуры, мы гордимся тем, что были современниками такой звезды как Денис Тен. От имени всей молодежи Восточного Казахстана приносим искренние соболезнования родным и близким. Это общее горе для всей страны», - представительница молодежи Маржан Бакыткызы.

Автор: Есімжан Нақтыбай