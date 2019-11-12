Денис Тен и Анатолий Храпатый вошли в 50-ку деятелей, внесших вклад в развитие Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский институт общественного развития «Рухани Жаңғыру» презентовал результаты исследования о вкладе казахстанских этносов в общее историко-культурное наследие народа Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Работа была представлена на республиканской научно-практической конференции «Этносы Казахстана: Вклад в развитие страны. Мы вместе» в виде уникальной базы данных, куда вошли 50 выдающихся деятелей разных этносов.

«Создана база данных выдающихся личностей, представителей различных этносов, которые внесли достойный вклад в развитие казахской территории. Были жаркие дебаты, мы провели четыре диалоговые площадки в разных регионах Казахстана. Разные ученые принимали участие, мы провели работу совместно с Ассамблеей народа Казахстана», - отметил председатель правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани Жаңғыру» Кемелбек Ойшыбаев.





По его словам, около 250 представителей для включения в список было выдвинуто Ассамблеей народа Казахстана.

«Также наши специалисты, ученые работали со всеми архивами: как Казахстана, так и России и определили еще около 270 выдающихся личностей различных этносов, которые внесли вклад в развитие Казахстана. Из 538 выдающихся деятелей после жарких дискуссий были отобраны 50 самых выдающихся людей и соответственно мы их собрали и издали книгу, для того, чтобы в первую очередь на их примере воспитывать молодежь», - добавил Кемелбек Ойшыбаев.

Было отмечено, что в список вошли такие личности как фольклорист и этнограф Александр Затаевич, один из основоположников казахского музыкального искусства Евгений Брусиловский. Стоит отметить, что наряду с культурными и общественными деятелями начала середины ХХ века, в работе отмечены заслуги казахстанцев, внесших вклад в развитие современного Казахстана, такие как Герольд Бельгер, Нина Патрушева, Анатолий Храпатый, Денис Тен и другие.

В свою очередь главный аналитик и менеджер Казахстанского института общественного развития «Рухани Жаңғыру» Рузия Камарова подчеркнула, что это только начало.

«Это только начальный старт работы. Дальше мы планируем продолжать работу с тем, чтобы увеличивать эти списки. Дело в том, что история Казахстана, это вклад всех этносов нашей страны и забыть об этом мы не можем. Это делается ради истории, это делается ради будущего», - сказала она.