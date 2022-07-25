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Денис Сергиенко завоевал золотую медаль чемпионата Казахстана по маунтинбайку
25 Июля 2022 10:06

Денис Сергиенко завоевал золотую медаль чемпионата Казахстана по маунтинбайку

ТЕКЕЛИ. КАЗИНФОРМ – В Текели прошел заключительный день национального чемпионата Республики Казахстан по маунтинбайку, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

У мужчин в гонке XCO победителем стал Денис Сергиенко. Егор Карасев завоевал серебряную медаль, Темирлан Мухамедиянов – бронзовую.

Среди женщин чемпионкой стала Татьяна Генелева. На втором месте оказалась Алина Саркулова, на третьем – Екатерина Степанова.

Сильнейшим юниором в XCO стал Никита Галкин. Следом за ним финишировали Константин Казаков и Константин Шинкарук, заняв второе и третье места соответственно.

Среди юниорок титул чемпионки завоевала Виолетта Казакова. Второе место заняла Алина Спирина. Замкнула тройку лидеров Милана Котельникова.



Фото: olympic.kz


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