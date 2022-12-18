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Денис Никиша завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку в Алматы

18 Декабря 2022, 16:53
Денис Никиша завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по шорт-треку в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Один из лидеров команды Казахстана по шорт-треку Денис Никиша стал победителем этапа Кубка мира в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Денис Никиша одержал победу на дистанции 500 метров.

Следом финишировал Яжан Сунву (Южная Корея). Замкнул тройку лучших Стижн Десмет из Бельгии.

Сразу после победы Денис Никиша сделал предложение своей девушке, которая ответила согласием.


Ранее сообщалось, что казахстанец выиграл бронзовую медаль Кубка мира по шорт-треку в Алматы.


Фото: olympic.kz


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