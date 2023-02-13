01:44, 13 Февраль 2023 | GMT +6
Денис Никиша выиграл общий зачет Кубка мира по шорт-треку
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Денис Никиша занял первое место в общем зачете Кубка мира по шорт-треку сезона-2022/23, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Никиша стал победителем общего зачета на дистанции 500 метров у мужчин, набрав за восемь этапов 402 балла. Второе место занял канадский конькобежец Стивен Дюбуа (348 баллов); третьим стал представитель Польши Диан Селье (326 баллов).
Также в общем зачете на дистанции 500 метров расположились еще два казахстанца: Абзал Ажгалиев занял 8-е место (228 баллов), Санжар Жанисов — 48-е место (10 баллов).
Фото: sports.kz.